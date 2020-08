Les sages-femmes ne veulent pas rester les oubliées du Ségur de la santé

Pour l’instant, elles se structurent, écrivent aux parlementaires, à l’ARS, et réfléchissent aux actions à mener. A la rentrée, elles pourraient passer à l’action. Les sages-femmes sont plus que déçues du Ségur de la santé et de ses résultats : « C’est de l’enfumage pour nous », dénonce Isabelle Maignien, référente pour la Bourgogne-Franche-Comté de l’organisation nationale des sages-femmes (ONSSF). « Nous avons obtenu 183 € par mois, soit l’équivalent d’une secrétaire médicale », constate-t-elle. Non seulement elle estime que les salaires des secrétaires auraient dû être mieux relavorisée, mais encore soutient-elle que les sages-femmes auraient dû obtenir des revalorisations au même niveau que l’ensemble des professions médicales. « Une fois de plus, on nous a classées dans les professions paramédicales, alors que depuis 1945, dans le code de santé médicale, nous sommes une profession médicale. On n’est jamais dans la bonne case ».

« Devant les tribunaux, en cas de problème, nous sommes traités comme une profession médicale en termes de responsabilité », appuie-t-elle, avant de rappeler être « responsable de la mère et de l’enfant ». Donc, elle réclame d’être « dans la bonne case », et de bénéficier du statut de profession médicale.

« Et cela change tout, explique-t-elle, non seulement en terme de salaire, mais aussi de carrière, de formation. Ce qu’on demande, c’est de pouvoir travailler mieux. »