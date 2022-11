Les pompiers du Territoire de Belfort en appellent à la médiation de la préfecture

« Nous faisons tout pour sortir de cette grève, nous avons fait des propositions raisonnables, nous vous avons fait confiance, nous vous avons tendu la main pour constater qu’à aucun moment, vous n’avez fait de même, déplore l’intersyndicale dans son courrier. Puis de regretter : Vous négligez vos interlocuteurs et le dialogue social » Des pompiers, au fait du dossier, ont le sentiment que cette hausse du temps de travail cache maladroitement une volonté de régler les problèmes d’effectifs. « Ce n’est pas à nous de porter le manque d’embauches », estime Sébastien Boillot, du syndicat autonome. Le commandant Francis Erard, d’Avenir secours, attaché à la CFE-CGC, d’observer également que la perte de ces avantages ne rend pas le département des plus attractifs pour les recrutements.

Dans cette missive adressée à Florian Bouquet, les pompiers annoncent leur intention d’écrire au préfet du Territoire de Belfort pour solliciter une médiation. Ils vont envoyer un courrier ce mercredi, selon nos informations, pour conserver un espace de « dialogue », insiste Pierre-Arnaud Fillatre, du syndicat Force ouvrière. Mais les pompiers sont aussi prêts à monter d’un cran. « Nous ne fermons pas la porte à l’ouverture de procédures judiciaires », mettent en garde plusieurs représentants du personnel. Les représentants du personnel sont particulièrement inquiets. Inquiets de la tension qui ne fait que de croître dans les casernes. Mais aussi pour l’avenir : « On entretient [avec ce conflit] un état d’esprit que l’on va payer dans le futur », redoute le commandant Francis Erard. Notamment pour le fonctionnement de cet établissement public pas comme les autres.

« Nous avons envie de faire une délibération qui ne soit pas refoulé [par le contrôle de légalité] », relève Pascal Grosjean, maire de Bermont et 3e vice-président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (CASDIS) du Territoire de Belfort, en charge des affaires sociales et du personnel. Au Sdis, on souffle également qu’il ne peut pas avoir de régimes différents entre les agents. Pascal Grosjean indique que des calculs sont en cours, « que la porte est ouverte ». Toutefois, il ne veut pas parler à la place du président, tout en confirmant qu’il n’y avait pas eu d’avancées ces derniers jours. Sollicité à de multiples reprises, Florian Bouquet n’était pas joignable ce mardi a-t-on appris dans son entourage.