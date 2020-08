Les plus jeunes de plus en plus infectés par le covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté

« Les indicateurs de suivi de l’épidémie confirment une circulation plus active du virus en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier chez les jeunes adultes. Plus de 180 cas positifs ont été enregistrés ces sept derniers jours », indique l’ARS (agence régionale de santé) de Bourgogne-Franche-Comté) dans son communiqué hebdomadaire du 14 août.

L’agence régionale poursuit ainsi : « L’ARS en appelle à tous, y compris aux plus jeunes, pour renforcer la vigilance collective et se mobiliser pour respecter et faire respecter les mesures barrière. Ces gestes de bon sens s’appliquent dans l’espace public, mais aussi à la maison, au sein de son cercle le plus proche, en redoublant de vigilance lorsqu’il compte des personnes fragiles, et lors des rassemblements festifs. Les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge ce 14 août, 29 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 2 en réanimation. 4 077 personnes sont sorties d’hospitalisation. 1 062 décès sont désormais à déplorer en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie ; 650 en établissements médico-sociaux (source : Santé publique France). Il n’y a pas de nouveaux décès à l’hôpital au cours de la semaine écoulée.

Pour autant, les indicateurs qui permettent à l’ARS de suivre l’évolution de l’épidémie doivent inciter à la prudence :

Depuis huit jours, de nouvelles hospitalisations sont constatées dans la région et le nombre de patients hospitalisés ne diminue plus.

Sur la dernière période de sept jours, environ 18 000 résultats de tests ont été recensés, dont 226 se sont avérés positifs. Le taux de positivité des tests est en augmentation, passant de 1 à 1,3 %.

Tous les départements de la région sont concernés par la circulation du virus.

Depuis la sortie du confinement, 433 signalements de regroupements de cas ou de situations en collectivités ont été effectués auprès de l’Agence Régionale de Santé, 21 étant à ce jour en cours d’investigation ou de traitement, dont 8 « clusters » qui font actuellement l’objet d’un suivi renforcé.

En plein cœur de la période estivale, une part significative de ces situations est liée à des rassemblements en famille ou entre amis et aux chaînes de transmission qui en découlent.

C’est l’occasion de rappeler que les gestes barrières s’appliquent dans l’espace public, mais également dans le cercle familial et amical et lors des rassemblements festifs.