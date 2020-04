Les militaires suisses en renfort aux frontières

« En raison du covid-19, le Conseil fédéral a décidé par étapes depuis la mi-mars d’introduire des contrôles Schengen aux frontières d’abord avec l’Italie dans un premier temps puis avec l’Allemagne, l’Autriche et la France, et de restreindre l’entrée en Suisse », confirme l’office des douanes de la Confédération helvétique, sollicité. Cette décision s’inscrit dans une volonté « de maintenir les capacités du système de santé suisse » et de « protéger la population ».

Le trafic frontalier s’est effondré de plus de 70 % par rapport au mois de février indique un communiqué de presse du 21 mars, de l’administration fédérale des douanes. En parallèle, Les petits postes de frontière ont été fermés et le trafic est canalisé vers les grands passages. « Au total, une soixantaine de postes frontières importants resteront ouverts sur l’ensemble des régions limitrophes de Suisse », indiquent également les douanes. Par contre, « les ressources en personnel disponibles ne permettent pas à l’Administration fédérale des douanes (AFD) de maintenir ces mesures renforcées à la frontière sur une longue période et les contrôles nécessaires dans le terrain », prévient l’office.

Le Conseil fédéral a donc autorisé l’armée à soutenir les douanes dans cette mission. « Depuis le 27 mars, 50 membres de la police militaire (personnel professionnel) et un bataillon de milice (militaires non professionnels) soutiennent l’AFD le long de la frontière suisse, actuellement à l’ouest, au nord et à l’est du territoire », précise l’administration fédérale des douanes, confirmant une information diffusée par France bleu Belfort-Montbéliard.