Les élus vent debout contre le transfert du pôle d’oncologie du Mittan à Trévenans

20 à 25 millions d’euros, minimum, estiment les élus pour la réalisation de ce projet. « C’est un projet extrêmement coûteux », alarme Martial Bourquin, maire d’Audincourt et élu du conseil communautaire. D’autant plus que les équipements du Mittan sont « lourds, onéreux et difficiles à déplacer.». Ce qui entraînerait certainement un remplacement du matériel, note Renaud Fouché. « Nous n’avons pas besoin de cela quand on voit déjà l’état de l’hôpital.» Martial Bourquin met en exergue les fermetures de lit, les difficultés de recrutement, la situation des urgences, saturée depuis plusieurs mois. « C’est ici qu’il faut mettre l’argent. L’hôpital Nord Franche-Comté a besoin d’argent pour rouvrir des lits. Il en faut 200 immédiatement.»

Ils comprennent d’autant moins cette volonté de venir créer encore un service supplémentaire dans un hôpital déjà saturé, alors que le site du Mittan « fonctionne parfaitement bien », explique Martial Bourquin. « Montbéliard a le droit de garder ses infrastructures de qualité.» De plus, si besoin d’extension il y a, Marie-Noëlle Biguinet précise que des agrandissements des locaux actuels sont tout à fait possibles localement : « Nous avons le foncier disponible. Nous avions prévu pour cela.»

Leur peur : que les décisions soient prises sans concertation des élus. « Les choses doivent se faire avec nous et en concertant la population. Et en aucun cas sur une décision bureaucratique », qui concernerait donc l’agence régionale de santé et la direction de l’hôpital Nord Franche-Comté. La première étape : l’envoi d’une motion dans les journaux municipaux. La suite : un appel aux habitants pour se mobiliser. « Nous en appelons au débat public », plaide Martial Bourquin. Et Marie-Noëlle Biguinet d’ajouter : « Les habitants doivent être informés.» De son côté, Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération mais aussi président du conseil de surveillance de l’hôpital (conseil d’administration qui concentre ses missions sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l’établissement, ndlr) a dénoncé un « gâchis financier et humain », dans un contexte où l’état de la médecine était déjà « lamentable ». Le ton est donné. Sollicitée, la direction de l’hôpital Nord Franche-Comté n’a pas souhaité faire de commentaires.