Les coups de cœur d’À la conquête de l’Est #4

La célèbre fête irlandaise a ses émules aussi en France et dans l’aire urbaine, on vous a dégoté les endroits qu’il faut pour vous ambiancer sur le son de cornemuse et autres lacs du Connemara !

A Montbéliard, rendez vous à l’Obrian, le pub en face de la gare qui aura une soirée le 16 mars organisée par le Moloco et le conservatoire du Pays de Montbéliard.

A Belfort, c’est l’embarras du choix ! Le bistrot des Moines fait figure de pape du bar à bières, il est incontournable dans la ville du lion, on vous conseille de réserver et pourquoi pas, manger sur place, les moules et ardoises de viandes y sont délicieuses ! On file dans la rue d’en face au Finnegan’s où, aussitôt la porte franchie qu’on se croirait en Irlande. A vous les goodies de la fête irlandaise et les bonnes bières (perso, j’adore celle de Baume les messieurs là-bas!)

On va direction place d’armes et on s’arrête à l’Estaminet. Le bar se situe dans l’ancienne épicerie Perello, lieu historique de Belfort ! Un large choix de bières dans un chouette lieu. Un autre lieu sympa à Belfort pour boire des bières, c’est au Lion des Flandres que ça se passe, des bières du Nord dans une ambiance sympa et comme à la maison !



On rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que c’est à consommer avec modération !