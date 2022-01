Les coups de cœur d’À la conquête de l’Est #3

Un drôle de bar a vu le jour il y a peu à Mulhouse. Alors oui, Mulhouse c’est pas trop trop l’aire urbaine mais on s’en fiche, c’est pas loin et ça vaut le coup ! Direction le cirque ! Oui oui, on va boire un coup sous un chapiteau de cirque ! Alors, pas de tigre ni de funambule, mais une chouette ambiance. Du parquet, des chaises et tables dépareillées et chinées, des canapés pour s’enfoncer dedans en buvant sa bière, un billard pour partager un bon moment entre amis, tout est réuni pour passer un chouette instant convivial. Au programme : de bonnes bières alsaciennes et des super bons burgers, hot-dogs, falafels ou encore fish&chips. Attention, il faut vous dépêcher, c’est un bar éphémère qui sera à Mulhouse, parking du Champ-de-Foire de Dornach seulement quelques mois 😉

> Lien du bar : https://www.facebook.com/ babylonebeerbar