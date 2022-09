Les coups de coeur d’À La Conquête de l’Est #10

Voilà une petite pépite nichée au fond de la vallée du ballon d’Alsace à Auxelles-Haut. Un petit coin douillet, face à la nature, où le temps s’arrête, où l’humain et la simplicité prend son sens. Le Coin de la Stolle est un restaurant tenu par 3 personnes extraordinaires qui tiennent à mettre du sens dans ce qu’ils proposent aux clients.

Une carte 100% locale, mais alors hyperlocale hein ! Tout est quasi fait maison et cuit dans un four à bois ce qui donne un petit goût parfait aux plats. Nous avons testé la formule brunch du dimanche midi et comme je vous l’avais dit, le temps s’arrête. On parle beaucoup de slow life, on prend son temps et c’était clairement le cas. 2 entrées, 2 plats, une planche de desserts, le tout avec une bonne bière locale. On savoure, on goûte, on y revient mais on est aussi vite calé c’est super copieux . Le pain est fait maison et est délicieux.

On prend aussi le temps de papoter avec le voisin de table, avec les patrons et on ressort de là avec une belle dose d’humanité et de plaisir !

Le coin de la Stolle : https://lacarte.menu/ restaurants/auxelles-haut/ auberge-le-coin-de-la-stolle