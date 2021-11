Les casques bleus : « Ce qui est au cœur du dispositif, c’est l’homme »

Evidemment, c’est encore souvent les proches qui appellent. « Quand un chef d’entreprise nous appelle lui-même, c’est souvent plus pour des problèmes pratico-pratiques. » Et ça tombe bien, puisque les casques bleus sont aussi là pour ça. Mais l’association a aussi de nombreux relais, qui permettent de brandir un drapeau rouge s’ils constatent qu’une entreprise et son ou sa dirigeante est en difficulté. L’Opsat notamment (Organisme pour la Prévention des risques professionnels & de la Santé Au Travai), qui travaille en collaboration avec les casques bleus. Mais aussi les banques et les assurances : qui sont les premiers au courant lorsqu’une entreprise va mal.

Jérémy Jacquemin, chef de projet, analyse : « On essaye vraiment de créer un climat de confiance. Notre seul problème, c’est de ne pas être assez connu des chefs d’entreprises. L’objectif : c’est qu’ils nous appellent en amont des problèmes qu’ils peuvent rencontrer. S’ils nous appellent au plus tôt, au plus près, on intervient encore mieux. A la moindre petite contrariété, il faut qu’ils se sentent légitimes de nous appeler. » A ce jour, ce sont 140 chefs d’entreprises qui ont été aidés en trois ans.