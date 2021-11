Les cadeaux de Noël comtois d’À La Conquête de l’Est

Le thé, c’est mon dada et le café, c’est celui de mon barbu. On a découvert la boutique du torrefacteur Vincent Boillot : La Grange. Et on est devenu accros ! C’est dans le joli petit village de Marnay en Haute-Saône (le village vaut tout autant le coup tellement il est charmant). Vincent est MOF (meilleur ouvrier de France) en torréfaction. C’est un passionné comme on aime, il a ce goût de transmettre et cette perfection dans ses produits. Sa fille a repris le flambeau et s’occupe de la branche thé et tisanes. Goûtez leurs produits et vous en redemanderez !