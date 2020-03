Les bons tuyaux d’une marraine pour faciliter l’intégration dans la caserne

« Nous sommes là pour faciliter les choses, raconter notre expérience et échanger des p’tits trucs, note Emmeline, qui doit devenir prochainement sous-officier. On a vu comment ranger la tenue de feu par exemple, pour laquelle j’ai donné des astuces pour ne pas arriver dernier dans le fourgon. On contourne le problème », confie la trentenaire, qui ne manque pas de p’tits tuyaux. Des conseils qui vont de la sortie de la piscine pour se sécher très rapidement aux façons de s’adresser aux collègues. « Tant qu’on n’a pas dit de tutoyer, on vouvoie et on appelle par le grade », insiste-t-elle.

« En tant que fille, on peut se comprendre », valide Solène, qui a toujours voulu être sapeur-pompier volontaire. Dans sa famille, personne n’est pompier. Par contre, l’engagement est familial. Certains sont gendarmes, d’autres policiers. « J’ai toujours aimé aider les autres et j’aime travailler en équipe, même si je suis timide », confie-t-elle, léger sourire aux lèvres. C’est un rêve de gosse qui se réalise, même si elle n’a jamais été jeune sapeur-pompier. « Je pensais qu’il fallait avoir de la famille… » souffle-t-elle. Aujourd’hui, elle a franchi le pas et Emmeline l’aide à s’intégrer. « Si on le veut et que l’on a la gnak, on peut y arriver », certifie Emmeline. Avec un objectif : « À l’intérieur, je ne suis pas une femme. Pas un homme. Je suis un pompier. »