Les bailleurs sociaux subissent de plein fouet la crise de l’énergie 

Pour les bailleurs sociaux, quelques jours après le début de l’automne, l’inquiétude monte. D’autant plus que l’humidité et la fraîcheur sont arrivées plus tôt que l’an passé. Le directeur de Territoire Habitat, Jean-Sébastien Paulus, avoue avoir « des craintes énormes » concernant l’augmentation massive des tarifs des énergies. Tout comme Alain Rotschi, directeur du patrimoine locatif chez Néolia. « Ce qui nous travaille le plus, ce sont les charges pour les locataires », confirme le directeur de Territoire Habitat, qui, tout comme Néolia, fonctionne, pour une partie de son patrimoine, avec des chauffages collectifs et un système de provision sur charges. Un système qui a permis jusqu’à l’an passé, dans le Territoire de Belfort, de rembourser de belles sommes aux locataires qui attendent ce chèque de régularisation d’énergie pour partir en vacances ou faire différentes courses de rentrée. « Jusqu’en mai 2021, nous avons remboursé 85 % de nos locataires de manière importante », explique Jean-Sébastien Paulus.

Depuis fin 2021, cette tendance s’est arrêtée. Au premier trimestre 2022, les deux bailleurs sociaux ont même dû exiger l’augmentation du niveau de provision pour atténuer le choc et éviter une régularisation trop importante. Environ 9 % en plus de provisions sur le chauffage pour Néolia depuis avril. Cela a marché : les régularisations n’ont pas été très importantes du côté de Territoire Habitat. Dans certains cas, des remboursements ont pu être effectués. Mais ils sont moins importants qu’avant (environ 50 % de moins).

Ce qui inquiète, c’est aussi que le choc – en plus d’être absorbé par les augmentations de provisions sur charge – a aussi été pondéré par « la rigueur climatique », explique Alain Rotschi. Cet indicateur, qui permet de mesurer les évolutions de consommation d’énergies liées aux besoins de chauffage, a été inférieur de 13% durant le premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. C’est à la fois une bonne nouvelle, et une mauvaise : cela laisse entendre que sans ce facteur, l’augmentation des provisions n’aurait pas suffit à contrer les hausses.