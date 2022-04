Législatives : Michel Zumkeller brigue un 5ème mandat de député 

« Ce que je veux,c’est défendre le territoire avant tout », expose Michel Zumkeller, qui brigue un 5ème mandat de député dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort. Pour ce nouveau mandat, il aura comme suppléant Matthieu Scherrer, un jeune juriste de 24 ans. Comme atout principal, Michel Zumkeller défend son expérience dans le milieu politique. « Durant mon dernier mandat, qui a été le plus beau, j’ai réussi à faire passer deux lois, dont celle sur le Covid-long qui a été majeure », expose-t-il. Il fait part, aussi, de la richesse de son duo avec son suppléant : « Sa jeunesse, sa formation : nous allons être complémentaires.»

Il estime que son expérience sera nécessaire pour des sujets à venir dans les prochains mois : le renouvellement de l’État d’urgence en juillet mais aussi des sujets liés « à un état des finances inquiétant », pointe le député sortant. « Il ne serait pas bon que de nouveaux députés sans expérience arrivent et posent simplement des questions à l’Assemblée. Il faut des gens expérimentés qui savent s’y prendre pour la période qui arrive », affirme le candidat.

IMichel Zumkeller met aussi en exergue son investiture, après un accord national entre le parti Les Républicains et l’Union des démocrates et indépendants (UDI), qui donnait la priorité aux candidats sortants et qui lui a permis d’obtenir l’investiture. Il se retrouvait, pour cette bataille, face à Didier Vallverdu, qui s’était aussi présenté dans la même circonscription. Mais qui mènera finalement sa campagne sans (lire notre article). « Tout le monde peut se présenter… Mais les étiquettes sont importantes. Elles permettent d’avoir du poids. Même dans le territoire, sans accord entre les LR et l’UDI, on ne fait rien. Je travaille de mon côté avec Ian Boucard (député LR de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort), Cédric Perrin (sénateur LR du Territoire de Belfort) et Damien Meslot (maire de Belfort, LR) », précise le député.