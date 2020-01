Le tribunal judiciaire de Belfort au cœur des tensions sociétales

« Nous avons conscience des inquiétudes que nourrissent les avocats », a répondu dans ses réquisitions Éric Plantier, le procureur de la République, regrettant cette demande de renvoi systématique. Mais « le justiciable a aussi des droits », défend-t-il, en rappelant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (à retrouver ci-dessous). « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé́ de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle », peut-on notamment lire dans cet article. « C’est là la place de l’audience : trancher », revendique le procureur, qui estime que la salle d’audience ne doit pas être une « agora ». Elle doit « être protégée des tumultes extérieurs », insiste celui qui avait écrit trois réquisitions différentes ; la sélection a été faite au dernier moment, en fonction de l’attitude du barreau de Belfort. « C’est en son sein (la salle d’audience, NDLR), que doivent être tranchés sereinement les tumultes extérieurs, plaide-t-il, avant de questionner : Si nous admettons que cet espace de régulation disparaisse, où va-t-on régler les tensions sociales ? »