Le Territoire de Belfort perd désormais des habitants

Tous les autres départements perdent donc des habitants, mais le Territoire de Belfort présente la particularité d’une véritable inversion de tendance. Entre 2008 et 2013, il se classait parmi les trois départements qui gagnaient des habitants , avec + 2360 habitants, alors que, entre 2013 et 2018, il en perd 2466. Le Territoire passe donc de +0,3% à 0,3% .

Cette évolution est en lien direct avec l’évolution de l’emploi et les difficultés de l’industrie dans le Territoire de Belfort. Là encore, « c’est l’emploi qui attire la population », ou, quand il fait défaut, ne l’attire plus. Ce phénomène a d’ailleurs des répercussions sur l’évolution de la population sur la Haute-Saône voisine.

A cet égard, il faut relever que les secteurs frontaliers connaissent une hausse de leur population (voir le second graphique ci-dessous, avec les zones de croissance démographique), qui elle aussi, s’explique par l’emploi, et en l’occurrence l’emploi en Suisse. Le nombre de travailleurs frontaliers a doublé en l’espace de dix ans dans la région.