Le Territoire de Belfort lance son premier concert en drive-in

Le Département du Territoire de Belfort va organiser le premier concert en drive in du Territoire de Belfort, le samedi 29 août à l’aérodrome de Chaux. Plus de 400 voitures et plus de 100 deux-roues pourront être accueillis sur l’aérodrome de Chaux, selon les chiffres avancés par le Département. Ces véhicules seront garés face à une scène montée pour l’occasion. Les spectateurs pourront ainsi regarder le concert depuis leur véhicule.

Trois prestations successives sont programmées :

à 20 h 15, Caesaria, groupe rock local soutenu par le Département

à 21 h 10, Julien Granel, un artiste pop

à 22 h, Suzanne en tête tête d’affiche électro-pop : elle a été récompensée aux Victoires de la Musique 2020 avec son album sorti en mars 2020 : Toï Toï

Les réservations sont obligatoires, via l’onglet « Réservations » sur le site drive-incd90.com

Chaque réservation est valable pour un véhicule (voiture ou deux(roues) : ne réserver qu’un seul ticket par véhicule !

L’ouverture des portes est prévue à 19 h ; les véhicules seront admis jusqu’à 20 h 15 (début des concerts)

Moteur éteint obligatoire sur site ; animaux domestiques non admis.