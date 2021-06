Le Territoire de Belfort et son patrimoine à l’honneur sur l’A36

Cette signalisation répond à deux enjeux. Le premier est sécuritaire. Créés dans les années 1970, ces panneaux répondaient au besoin de rompre la monotonie des autoroutes, ressentie par les automobilistes. Sur autoroute, la limitation de vitesse est de 130 km/h. Le temps est très court pour animer l’automobiliste. Cela laisse « trois secondes pour percevoir le message d’un panneau associant visuel et texte » indique le communiqué de presse du Territoire de Belfort.

De ce rôle découle la seconde mission des panneaux : valoriser le patrimoine du département. Informationnels, ces panneaux mettent en avant la richesse culturelle et touristique du territoire. Ils indiquent les monuments, les sites remarquables à proximité. Le Lion de Belfort ou le ballon d’Alsace. Le site du Malsaucy ou la diversité des balades à vélo. Un véritable défi pour l’artiste qui a dû conjuguer efficacité visuelle et esthétisme pour plaire et retenir l’attention des automobilistes. Le choix final des visuels a été fait par l’équipe du réseau APRR, ainsi que par les acteurs chargés du patrimoine du Territoire de Belfort. S’ils retiennent l’attention de l’automobiliste, on espère aussi que les panneaux l’invitent à s’arrêter dans ce territoire. Cette installation coûte 106 000 euros au conseil départemental (notre article).