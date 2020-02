L’e-sport, quand le jeu se prend au sérieux

« Venez jouer aux jeux vidéals ! » Debout devant son stand, affublé d’un costume de Casimir et un haut-parleur à la main, Augustin Gomet interpelle les visiteurs. Jura Geek, son association, organise un tournoi de Super Smash Bros Ultimate, un des jeux vidéo phare de Nintendo. Pour une compétition, l’ambiance semble bon enfant. « Il faut différencier l’e-sport de convention de celui des vraies compétitions », explique-t-il. Ici, pas d’inscription en amont du festival, tout le monde peut venir et se tester sur le jeu au préalable. « C’est pour ça qu’on a choisi Smash Bros, c’est un jeu familial », justifie-t-il. Le jeu de combat parle à tout le monde. L’objectif est simple : faire tomber ses concurrents. Même constat pour Youcef Boufelaas, qui organise en parallèle un tournoi sur le jeu de course Crash Team Racing. « Le bon jeu e-sport, c’est celui qui est accessible à tous, facile à prendre en main, mais qui garde des subtilités pour progresser et au final élaborer des stratégies. »

Des compétitions amicales, donc, mais qui s’inscrivent dans une discipline en plein essor. Sur 10,6 millions de personnes jouant par loisir aux jeux vidéo (21 % de la population française), ils sont 2,9 millions à se lancer dans des compétitions d’e-sport. Au cœur de l’AtraXion, à Andelnans, le stand auparavant désert de Jura Geek s’est rempli, jusqu’à compliquer la circulation dans les allées. Les joueurs s’affrontent côte à côte, un projecteur affiche le combat. Dans le public, majoritairement jeune, un groupe d’amis rythme l’ambiance, entonne des chants de Pokémon et de Disney, saute en chœur et les encourage. Eux-mêmes sont en lice pour remporter le tournoi. « Ce qui est bien dans ces événements, ce sont les rencontres », raconte Maël, le plus bruyant du groupe. Il y a quelques mois, ces jeunes complices « ne se connaissaient pas ». Comme un sport, on s’affronte, on se juge, on se félicite et on discute de sa passion. Les cinq amis scandent le nom du personnage de Marie, une petite chienne issue de l’univers d’Animal Crossing, dès qu’un participant la choisit. C’est d’ailleurs cette combattante, à l’apparence inoffensive, que Maël prend pour tenter de rafler le trophée.