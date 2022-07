Le pôle métropolitain met en garde sur les risques du « zéro artificialisation nette »

« Le profil de notre territoire, marqué par la prégnance de l’industrie, se matérialise par une dynamique foncière très singulière », écrit Damien Meslot dans ce courrier que Le Trois a pu consulter. « Les entreprises industrielles mettent en œuvre des stratégies d’implantation qui bousculent la géographie de l’activité économique que nous connaissions précédemment », peut-on lire. Celui qui est également maire de Belfort souligne les volontés de s’implanter au plus près des grands donneurs d’ordres ou à proximité des grands axes de communication, afin de fonctionner en « flux tendus, voire synchrones ». Ces demandes limitent par exemple les opportunités des vallées, qui accueillaient auparavant les industries ayant recours à la force hydraulique ; et les mutations de ces sites sont limitées car ils sont « désormais » soumis à des plans de prévention des risques d’inondation. Ailleurs, c’est le manque de foncier au sein des zones d’activités existantes qui est préjudiciable. « Seules quelques zones proposent des parcelles de plus de 10 ha, seuil nécessaire pour espérer accueillir des locomotives industrielles », relève Damien Meslot.

22 % des emplois du nord Franche-Comté sont liés au secteur de l’industrie. On estime qu’il entraîne deux autres emplois dans les autres secteurs d’activité. De fait, deux tiers de l’emploi de l’Aire urbaine « repose sur [la] capacité à préserver l’appareil productif et à lui donner la possibilité de se développer », analyse Damien Meslot. « Garantir un volume d’emploi stable ou en augmentation nécessitera fatalement d’artificialiser certains espaces naturels, agricoles et forestiers, car la modernisation et la numérisation des systèmes de production rendent les usines plus efficientes, redoute-t-il, avant d’ajouter : À production constante, le nombre de salariés à l’hectare se réduit. »