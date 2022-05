Le Pochon Magique ou la ballade d’un homme heureux

En cette fin d’après-midi du mois de mai, les rayons du soleil caressent le délicat jardin de cette maisonnette de la rue de Brasse, à Belfort. Le charme du lieu opère. L’âme de la maison se dévoile. La façade verte de cette demeure est devenue iconique dans la cité du Lion. On peine à croire qu’elle était grise et triste en 1979, lorsque Jean-Marie Mercier l’acquiert pour en faire un restaurant végétarien, le Pochon Magique. C’est finalement « une belle endormie », pour reprendre ses mots, qui se cache derrière ses murs et ses volets. Une belle endormie qu’il a réveillée. Mais depuis laquelle il a surtout éveillé.

Il vient d’écrire La Ballade du Pochon, publié par Les Éditions de l’impasse du Jardinet. Ce n’est pas une histoire de ce lieu. « Mais ce n’était pas possible, confie-t-il. Elle est trop liée à moi. » Il propose donc un récit sensible, autobiographique de son aventure du Pochon magique. Surtout, il voulait « chanter » ce lieu. La ballade convenait parfaitement. « Dans mon esprit, c’est plus poétique, émotionnel, affectif. C’est plus qu’une histoire », confie cet ancien professeur de philosophie du lycée Courbet, à Belfort, né en 1944, mais dont la jeunesse illumine toujours le visage. « Parler en mon nom, c’était le meilleur moyen d’être à peu près honnête », sourit-il.