« Le personnel des hôpitaux a le virus de la rage »

Dans les revendications de tous les syndicats, on attend aussi « plus de personnels » et « plus de lits », insiste Bruno Lemière. « Des gens ont attendu 52 heures aux urgences à Trévenans avant d’avoir un lit dans un service, dénonce-t-il : 100 000 lits ont été fermés dans le pays en 20 ans. » Pourtant, la population vieillie observe-t-il. Nathalie Depoire s’arrête pour sa part sur les mutations provoquées par la hausse des prises en charge ambulatoire. « Les prises en charge dans les services conventionnels sont de plus en plus lourdes », note-t-elle. Avec des personnes moins autonomes. On a donc besoin de plus d’infirmiers, plus d’aides-soignants. Cette modification des pratiques n’a pas été suivie « en conséquence. »