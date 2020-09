Le Moloco lance une programmation hors les murs

Et comme ensemble, on est plus fort, Le Moloco s’associe avec La Poudrière, qui accueille depuis le printemps un nouveau directeur, Vincent Ihle (retrouvez ici son interview). Les deux salles co-produisent Silly Boy blue, accompagnée d’un quatuor à corde de l’école supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté. L’artiste nantaise, ancienne du groupe Pégase, a reçu en 2019 le prix national Inouïs du Printemps de Bourges. Cette co-production fait l’objet d’une tournée, avec quatre dates dans le nord Franche-Comté : dans des églises ou des temples, à Giromagny, Dampierre-les-Bois, Saint-Dizier-l’Évêque et Pont-de-Roide. « Nous voulons investir le territoire du nord Franche-Comté pendant deux mois, explique David Demange, et faire découvrir son patrimoine. » Le Moloco propose aussi une balade musicale à Vandoncourt, la cité aux 600 maires, réputée pour son investissement dans la démocratie locale depuis la fin des années 1970. « L’idée, c’est d’expérimenter », insiste David Demange. Pour le lancement de la saison, ce vendredi 4 septembre, le Moloco installe une guinguette, pour 200 personnes, au port de plaisance de Montbéliard. « Le tourisme et la culture doivent se serrer les coudes », insiste-t-il. À cette occasion, l’office de tourisme dévoilera un clip vidéo