Le marché du camping-car dynamisé par l’engouement et ralentit par la pénurie

Toujours selon un sondage YouGouv réalisée du 26 au 28 juin 2020, la crise sanitaire du covid-19 a rendu les vacances en camping-car plus attractives : 47 % considèrent ce mode de vacances plus attractif en raison du contexte sanitaire. « On peut donc raisonnablement anticiper une accélération de la croissance du marché en France », selon le site yougov.com. Sur le terrain, l’accélération de croissance du marché est bien réelle. À tel point que Christophe Merle n’a presque plus aucun camping-car à vendre : « Un client qui vient aujourd’hui chez moi pour un camping-car, il me reste 2 neufs et 2 occasions à lui proposer. Si quelqu’un me commande un camping-car, il ne l’aura pas avant minimum janvier-février 2022. En termes de châssis, j’ai déjà commandé 50 véhicules pour 2022 pour être sûr d’avoir quelque chose à vendre. Les gens savent, commencent à savoir qu’il faut s’y prendre très tôt. Je n’ai jamais connu ça, c’est un truc de fou. Sur Tours, un de mes confrères concessionnaires a d’habitude 200 campings-cars sur le parc. Là, il n’en a plus que 60. »

90 % du marché des châssis est produit par Fiat Ducato, en Italie. Pendant le premier confinement, l’usine a été partiellement arrêtée. La production a été durement touchée. Aujourd’hui, en plus de l’arrêt de l’usine pendant une période, l’engouement d’une nouvelle classe d’âge pour les camping-cars creuse la pénurie. Christophe Merle le dit : « En plus de la pénurie de châssis, on est en plein dans un retard de semis-composants. Fiat a annulé toute une partie de sa production de châssis, et les constructeurs font défaillance, notamment dans le secteur du bois technique. Aujourd’hui, j’ai des véhicules qui ne me sont pas livrés parce qu’il manque des portes de placards. »