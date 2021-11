Le jeune en cause dans le procès pour diffamation contre Marie-France Céfis relaxé

« Je suis plus ici car Michel Zumkeller a commenté ma publication qu’autre chose. Ici, c’est le procès de Michel Zumkeller contre Marie-France Céfis. Je suis au milieu d’un tir croisé. La preuve : elle n’est pas là aujourd’hui », analyse Benjamin Basset, membre de l’UDI (un parti auquel appartient Michel Zumkeller, et auquel appartenait Marie-France Céfis avant de s’en écarter).

Un fait que maître Blanchetier reprend pour la défense de Marie-France Céfis. Pour lui, Marie-France Céfis est devenue la bête noire de l’UDI en s’en éloignant. Ce post aurait donc été visé en ce sens. Pour décrédibiliser la candidate en campagne aux municipales. « Il y avait une volonté de nuire. Le commentaire n’est pas là pour éclairer la vérité, mais il est au service de Michel Zumkeller », argue maître Blanchetier. Il énonce la demande de Marie-France Céfis : 1 euro symbolique pour l’honneur ainsi que l’ordre de diffuser sur la page Facebook de Benjamin Basset le communiqué judiciaire lié à sa condamnation.

15h30. Le procureur expose son point de vue. « Avant, on s’exprimait au café, maintenant on a facebook. Le commentaire est acerbe. Mais est-ce pour autant diffamatoire ? Le débat politique n’a pas sa place dans le judiciaire. » Le président et les assesseurs partent délibérer. Benjamin Basset se retourne vers ses amis, il souffle. Il est seul. Marie-France Céfis n’est pas là et maitre Blanchetier vient de s’en aller prendre son train.

Il est 16h. L’heure du verdict. « Les propos ne sont pas diffamatoires et répondent au débat politique. Vous êtes relaxé. Tout s’arrête là. Tout simplement », conclut le président, Jean-Philip Ghnassia. C’est le soulagement du côté de Benjamin Basset qui remercie l’audience avant de repartir bras dessus, bras dessous, avec ses quatre camarades.