Le golf de Prunevelle investit 520 000 euros dans un nouveau système d’arrosage

L’association a décidé de reprendre, en direct, la gérance du restaurant installé dans le club house. La dernière expérience n’a pas été heureuse. Une société a donc été créée pour gérer le restaurant, Le 19 ; l’association est actionnaire à 100 %. Le restaurant dispose d’une soixantaine de couverts en intérieur et autant sur la terrasse, donnant sur la ligne bleue des Vosges. Le lieu dispose aussi d’une salle de séminaire de 60 m2. « Nous voulions reprendre la maîtrise de l’outil », justifie Mathieu Beyler, directeur du golf et gérant du restaurant, afin d’offrir le meilleur service aux golfeurs et d’ouvrir le site à l’extérieur. Les deux activités sont « complémentaires » insiste-t-il. Le service aux golfeurs et l’ouverture d’un restaurant sont pourtant deux activités très différentes. « Ce sont des rythmes différents », observe le gérant. Pour la première, il faut une plage d’ouverture très large pour que le golfeur mange très rapidement avant de partir jouer à l’heure prévue ou après avoir joué. Une offre snack est accessible de 11 h à 19 h (flammekueche, frites, burgers, entrecôte) tous les jours et dès 9 h le samedi et le dimanche. Le restaurant est ouvert, quant à lui, de 11 h à 15 h, du mercredi au dimanche. Une offre le soir sera ouverte le vendredi et samedi, prochainement. Ainsi que le mardi midi dès que les recrutements seront faits. L’équipe recherche justement des salariés en cuisine et en salle. Le restaurant propose un menu du jour à 15 euros avec entrée, plat et dessert. Plus, à la carte, 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Les nouveaux gérants veulent proposer « des produits frais et fait maison », insiste Mathieu Beyler. « Nous avons une vraie volonté de travailler localement », insiste Frédéric Goulet.