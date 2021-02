Le drapeau du 35e régiment d’infanterie va rendre hommage au siège de 1870

Comme le rappelle le site Web du ministère des Armées, cette mention trônera fièrement à côté d’autres faits d’armes du régiment belfortain. Le premier remonte à la bataille de Wagram, en 1809. La deuxième inscription mentionne la campagne napoléonienne de Russie, avec la mention « La Moskova 1812 ». Pendant la Première Guerre mondiale, le régiment peut inscrire 4 victoires supplémentaires à son drapeau : Alsace – L’Ourcq 1914 ; Champagne 1915 ; Verdun 1916 ; et Reims 1918.

Stricto sensu, le 35e régiment d’infanterie n’a pas participé à la défense de Belfort pendant la guerre de 1870 ; à cette période, il était à Rome et Paris précise Christophe Grudler, député européen et qui a suivi des études d’histoires. « C’est le 35e régiment de marche qui a participé à la défense de Belfort avec le colonel Denfert-Rochereau », précise-t-il. Ce régiment a été dissout en 1873 et ses traditions ainsi que l’entretien de sa mémoire ont été transférés au 35e régiment de ligne, qui devient ensuite le 35e régiment d’infanterie, installé depuis 1873 dans la ville qui deviendra la cité du Lion.

« Comme la plupart des régiments de marche, le 35e de marche était une unité hétéroclite, temporaire, constituée d’un bataillon de militaires des 45e et 84e de ligne et de soldats mobiles. Il a laissé des dizaines de morts dans ce conflit », détaille le député européen. Pendant le siège, environ 100 000 projectiles ont été tirés sur Belfort, apprend-t-on dans un fascicule édité par la Ville de Belfort à l’occasion du 150e anniversaire du siège de 1870-1871. 700 maisons ou immeubles ont été détruits. On déplore 1 600 morts, dont 300 civils et 2 000 victimes prussiennes.