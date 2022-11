Le collectif Nous Toutes 90 se prépare pour sensibiliser le nord Franche-Comté 

Élodie rentre dans le pub O’Brian à Montbéliard, des tréteaux et des affichettes sous le bras. « Il n’y a personne ? », s’inquiète-t-elle. Il est 18h30, ce mardi 15 novembre, et elle n’a pas vu le petit groupe déjà en place pour l’atelier pancartes. Ils sont une petite dizaine à s’être installé sur l’une des grandes tables en bois pour s’atteler à la tâche : concevoir assez de pancartes pour une manifestation ce samedi à Belfort, contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les enfants et les personnes de la communauté LGBT. Ce rassemblement part de l’appel du collectif Nous Toutes, un collectif féministe qui se définit comme « non violent, a partisan, tourné sur la formation et la sensibilisation de la société » (en savoir plus ici). Et qui se déploie désormais dans une quarantaine de villes de France dont Mulhouse, Strasbourg, Nancy ou encore Besançon. Et désormais, Belfort, avec l’existence depuis un mois de Nous Toutes 90.

Elodie souffle, rassurée à la vue des participants à l’atelier. Elle les salue. Emeline, vêtue d’un long manteau, arrive les bras encore plus chargés, le sourire jusqu’aux oreilles. Sous le bras, des affichettes où l’on distingue les slogans « Ras le viol » ou encore « Je te crois. Tu n’y es pour rien.» C’est elle et quelque autres femmes, il y a un mois, qui ont relancé le collectif dans le nord Franche-Comté. Son existence remonte à 2020, mais n’a jamais décollé. Covid, confinement, les actions prévues de rassemblement devant les tribunaux et les commissariats n’ont jamais abouti. Pourquoi l’avoir remis sur pied ? « Un trop-plein, un ras-le-bol, la goutte d’eau ». La constatation d’un manque de connaissances et de formation sur les systèmes qui régissent les violences : emprise, manipulation, sidération. Et l’envie d’être visible dans le nord Franche-Comté pour se liguer ensemble contre toutes les violences sexistes et sexuelles.

Lors d’une réunion publique le 27 octobre, ce sont sept motivées qui se dispatchent les rôles pour être prêtes en un mois. Elodie, par exemple, gère la communication. « Il a fallu démarcher les entreprises, se mettre en lien avec le planning familial, les réseaux syndicaux. Trouver des relais : le collectif Nous Toutes de Mulhouse nous a beaucoup aidé », exposent Emeline et Elodie, accoudées à une table haute.