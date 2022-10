L’autoroute A36 au cœur de l’aire urbaine nord Franche-Comté

1945, la guerre terminée, l’heure de la reconstruction a sonné. Les infrastructures du nord Franche-Comté sont en partie détruites. Le réseau routier a été gravement endommagé. Dans les années suivantes, une volonté centralisatrice fait développer l’idée d’un réseau d’autoroutes.

Pour autant, la proposition de construire des autoroutes en France est née à de l’époque de Vichy. Jean Berthelot est le premier directeur adjoint de la SNCF. Ingénieur de formation, il est nommé ministre des Transports en 1940. Son cheval de bataille sera la création d’autoroutes en s’inspirant notamment du « modèle » allemand. Le journal suisse La Liberté du 23 janvier 1941 rapporte :

« Sous la forme d’interview radiodiffusée, M.Jean Berthelot, secrétaire d’État aux Communications , a donné d’intéressantes précisions concernant la réorganisation du réseau routier français. Il a exposé son projet de construction d’autostrades et a annoncé qu’il inaugurerait au printemps l’autostrade [autoroute en italien] de l’Ouest, reliant Paris à la Normandie, et qui aura coûté plus de 300 millions. La traversée de Lyon par autoroute, le long du Rhône, et la création d’une autostrade reliant Nice à Cannes sont au nombre des grands travaux projetés. »

Les projets de Berthelot influencent en partie notre réseau actuel. En Franche-Comté, la situation reste cependant bouchée. Berthelot est démis de ses fonctions et regagne la SNCF. La Libération entraîne une remise à plat des projets autoroutiers. Parmi ces derniers, l’autoroute « Océan-Suisse » est évoquée à partir de 1954. Le tronçon de cette voie partirait de La Rochelle pour aller jusqu’à Mulhouse en passant par Montbéliard et Belfort. C’est la première trace d’une autoroute dans le nord Franche-Comté.