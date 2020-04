L’Armée du Salut veille sur les plus fragiles

Les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 accroissent les inégalités. Et fragilisent encore plus les plus faibles. Que ce soit les sans domicile fixe qui ne peuvent plus compter sur la solidarité des passants pour manger. Ou encore les victimes de violences conjugales qui se retrouvent confinées 24 heures sur 24 avec leur conjoint violent. Mais la solidarité s’organise (lire par ailleurs) pour n’oublier personne.

Aujourd’hui, près de 300 personnes bénéficient de l’un des dispositifs d’hébergement de la fondation Armée du Salut, à Belfort. Son dispositif d’hébergement d’urgence a notamment été renforcé de trente places supplémentaires, compte tenu de la pandémie. Et le report de la fin de la trêve hivernale, au 31 mai, permet de toujours bénéficier des 40 places supplémentaires attribuées l’hiver. Les personnes accompagnées par l’Armée du Salut ont différents profils. Certains sont sans domicile fixe. Certains sont des travailleurs pauvres. D’autres sont des victimes de violences conjugales. D’autres sont des sans papiers, dont la situation est étudiée par la préfecture. D’autres ont des problèmes psychiatriques. Des problèmes que le confinement n’aident pas à canaliser ; l’accès aux médicaments peut aussi être difficile.