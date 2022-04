L’Aire urbaine Belfort-Montbéliard, une terre d’émigration

« Nous sommes passés par Paris. Je me souviens très bien de Paris. Nous avons voyagé hors de Paris sur une diligence. Il y avait des sièges de chaque côté, tournés vers l'intérieur. Elle était aussi grande qu'une petite voiture de rue. Les pneus des roues faisaient quatre pouces de large. La diligence était tirée par neuf grands étalons, attelés trois de front. Nous avons roulé tout droit. Après avoir voyagé pendant quelques heures, nous sommes arrivés à un chemin de fer. Ils ont tiré la diligence le long d'un wagon plat et ont déchargé les équipes. Les passagers sont tous descendus et les cheminots ont attaché des cordes aux essieux de la diligence et, au moyen d'un grand derrick (support notamment des puis de forage, NDLR) actionné par des équipes, ils ont hissé la diligence et l'ont déposée sur un wagon plat. Ils ont d'abord enlevé les roues et les ont placées sur le wagon plat, prêtes à être utilisées. Nous, les passagers, sommes montés sur le wagon et avons repris nos places dans la diligence et le train a démarré. À cette époque, le chemin de fer n'était construit que sur une courte distance entre Paris et la côte. Après avoir parcouru environ 100 miles (environ 160 km, NDLR), nous sommes arrivés à la fin du chemin de fer. Là, ils ont soulevé la diligence à l'aide d'un derrick, posé les roues, attelé de nouvelles équipes et nous sommes repartis. Il n'a pas fallu longtemps pour faire le changement. Nous sommes restés au Havre deux semaines, en attendant un navire. Le navire que nous avons pris était un voilier et nous avons fait quarante-neuf jours de voyage jusqu'à New York. Presque tous les membres de ma famille ont eu le mal de mer, surtout mon père. L'eau qu'ils nous fournissaient à boire était affreuse. Elle était suffisante pour rendre n'importe qui malade. J'ai découvert que les marins avaient une bonne eau potable, mais qu'ils n'avaient presque plus de tabac à chiquer. J'ai volé du tabac dans la poche de mon père, je l'ai monté sur le pont et je l'ai échangé aux marins contre de l'eau. Pour un morceau assez gros pour être mâché, je pouvais obtenir un seau d'un gallon rempli de bonne eau. C'était ma première affaire - échanger du tabac contre de l'eau. Et de ces marins, j'ai aussi pris mes premières leçons d'anglais. Quand nous sommes arrivés à New York, je connaissais tous les jurons de la langue. J'ai eu du mal à les oublier. Nous sommes arrivés à New York le 22 juin 1846."