L’aérodrome du pays de Montbéliard veut construire un écosystème hydrogène

Une partie des panneaux photovolotaïques, prévus sur une trentaine d’hectares, sera installée dans l’enceinte de l’aérodrome et une autre partie le long de la R.D. 472, qui mène de l’aérodrome à l’autoroute A36. Foudil Teguia imagine un projet similaire à celui d’Ungersheim (Haut-Rhin) où les panneaux photovoltaïques sont installés suffisamment haut, sur pilotis, que l’on peut construire en-dessous des bâtiments pour accueillir une zone d’activités, installée à trois minutes de l’autoroute. On pourrait justement y héberger les start-ups tournées vers les énergies renouvelables et celles justement orientées vers des petits avions à hydrogène iestime Foudil Teguia ; ces terrains ont été mis à disposition par Pays de Montbéliard Agglomération pour un euro symbolique.

L’idée du directeur est d’installer la station hydrogène dans ce parc d’activités, avec une ouverture vers la plateforme aéroportuaire, pour alimenter les aéronefs, et une autre ouverture vers « la ville », pour alimenter les futures flottes de véhicules. Et il espère même être la première plateforme française, voire européenne, d’avitaillement hydrogène de petits aéronefs, projetant la concrétisation de ce projet dans 4 à 5 ans. « Un aérodrome n’est pas un outil hors sol, mais il participe à la dynamique du territoire », relève Christian Quenot, le président du syndicat mixte. « Nous voulons sortir des sentiers battus et saisir les opportunités qui se présentent », note pour sa part le directeur. Au-delà du développement, ils veulent déjà rendre l’équipement plus attractif et l’animer. Cet été, ils prévoient par exemple d’organiser des séances de cinéma en plein air avec notamment la diffusion de films autour de l’aviation.