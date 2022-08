La start-up Purple installe ses dalles perméables au nouveau Poulaillon d’Ensisheim

55 places, 700 m2, 17 tonnes de déchets recyclés… Le parking en dalle perméable, conçue à partir de matières plastiques recyclées a été réalisé en l’espace d’un mois pour le magasin Poulaillon. Un temps jugé trop long par le cofondateur qui se tourne déjà sur la rentrée. « Nous avons besoin d’avancer dans notre industrialisation. Pour le moment, on ne fonctionne pas assez vite, pas assez bien.» Pour cela, la start-up ouvre le capital au mois de septembre, pour permettre d’acheter de meilleurs moules, développer la R&D. « On veut accélérer le développement », pointe-t-il, notamment en engageant une véritable équipe commerciale.

Quant aux futurs marchés, Pierre Quinonero se réjouit de l’engouement. « On est partis de zéro, et on a montré ce qu’on savait faire mais aujourd’hui nous ne sommes pas à la hauteur de la demande.» D’où le besoin de lever des fonds pour accélérer les processus de développement. Il démontre par deux fois les envies de l’entreprise : « Avec deux moules, nous pourrions fabriquer bien plus. Nous réfléchissons déjà à la commercialisation d’un second type de dalles.»