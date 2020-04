La Rosemontoise : « Je n’ai pas appris à travailler comme ça »

Au départ de la crise sanitaire, il n’y avait pas d’équipement. À présent, c’est un peu plus. « Mais il est donné au compte-goutte », déplore toujours Émilie. « La direction nous a demandé de garder la sur-blouse pour tous les résidents covid-19, alors que normalement on devrait la jeter dès qu’on sort d’une chambre, s’étonne-t-elle. Et entre deux chambres, on passe dans les couloirs, dans l’ascenseur. » Cette situation dérange sa « conscience professionnelle ». « Je n’ai pas appris à travailler comme ça et je n’ai pas envie de travailler comme ça », confie Émilie, qui en a gros sur le cœur. « Il a été fait ce qui a pu être fait », répond le président, interrogé sur ce problème de matériel. Il précise que la « galère » était « partout » la même. « Je veux bien tout entendre [de la part des salariés], assure le Joël Goldschmidt, avant d’affirmer : Mais il y a aussi de la malveillance. » Et de confier ensuite : « Je salue l’excellent travail de nos équipes. » Le décalage est saisissant.



Le président de l’association Servir rappelle que le deuxième Ehpad de l’association, basé à Couthenans (Haute-Saône), ne déplore aucun décès liés au covid-19. Cet établissement est cependant beaucoup plus réduit, avec 28 lits, contre 115 à Valdoie. La situation y est « aussi tendue [en termes] d’effectif qu’à la Rosemontoise », note-t-il. « Les mêmes mesures ont été prises au même moment, par la même directrice », souligne Joël Goldschmidt, au cours d’un entretien téléphonique d’une dizaine de minutes, accordé ce mardi matin.

« Les choses ont évolué pour que ça aille mieux », confirme une source de l’agence régionale de santé. Mais la crise sanitaire a exacerbé les tensions. C’est certain. Elle a mis le doigt sur des soucis déjà anciens. L’une des questions est de savoir si la rupture entre la gouvernance et les salariés est consommée ou non.