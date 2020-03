La République et Canton du Jura s’organise face au Covid-19

« À l’exception des institutions dans le domaine de la santé et du social, la fermeture de tous les commerces et établissements, publics ou privés, accessibles librement au public sans rendez-vous, est ordonnée, à l’exception des magasins et marchés d’alimentation et de ceux offrant de manière prépondérante des biens de première nécessité, des stations-services et shops attenants, kiosques, marchands de journaux, pharmacies, drogueries, banques, offices de poste. Les commerces et établissements devant rester fermés peuvent toutefois accepter certains clients sur rendez-vous. Par ailleurs, les restaurants, commerces et institutions peuvent toutefois confectionner et distribuer des repas destinés à la livraison à domicile ou à être directement emportés par les clients », détaille le gouvernement jurassien dans un communiqué de presse, publié ce dimanche en fin de journée (l’arrêté est à retrouver ci-dessous). Cette fermeture concerne également les établissements de loisirs et culturels. « Les commerces vendant des produits alimentaires ou de première nécessité peuvent être ouverts de 6 h à 20 h », complète le gouvernement. Tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur, sont interdits. Les cours en groupe de plus de 5 personnes sont aussi suspendus.

Il est demandé aux entreprises et institutions de ne réclamer à leurs employés un certificat médical d’absence qu’à partir du 8e jour d’absence. Vendredi, la confédération avait confirmé la mise à disposition de 10 milliards de francs suisses pour limiter l’impact économique. 8 milliards de francs concernent notamment les indemnisations liées au chômage partiel. « Les PME en difficulté financière peuvent bénéficier dès maintenant de crédits bancaires garantis par cautionnement d’un montant total de 580 millions de francs », remarque aussi la conseil fédéral dans son communiqué de vendredi.