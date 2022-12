La présence du loup se renforce dans le Doubs en 2022

Face à l’augmentation du nombre de prédations d’origine lupine dans le département du Doubs, le préfet coordonnateur d’un plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage a autorisé la mise en place d’une expérimentation de tir de défense contigu en 2023. Un protocole doit être établi en collaboration avec les associations de protection de la nature et des représentants agricoles.

Plusieurs autres pistes sont à l’étude pour 2023, comme le développement d’opérations d’effarouchement « qui sera permis grâce aux formations au permis de chasse des éleveurs ». Ainsi que la mise en place, en plus grand nombre, de chiens de protection de troupeau. « Trois éleveurs bovins du Doubs ont été retenus pour bénéficier d’aides à l’acquisition de chiens de protection et d’accompagnement pour l’intégration d’un chien dans le troupeau », explique la préfecture. D’autres éleveurs ont aussi manifesté leur intérêt depuis. Enfin, sur proposition de la présidente du conseil régional et avec le soutien de l’État qui participera à son financement, un poste a été créé à l’agence régionale de biodiversité, afin d’expérimenter les dispositifs de protection des bovins et transférer des connaissances vers le monde de l’élevage.