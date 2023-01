La population du nord Franche-Comté retrouve son total des années 1970

Le nord Franche-Comté a accueilli jusqu’à 309 229 personnes, en 1982. Ces vingt dernières années, il a enregistré jusqu’à 307 168 personnes en 2011 et 307 101 personnes en 2012. Là encore, ce qui interpelle, c’est l’accélération de la tendance baissière. Quand la population a baissé de 0,38 % entre 2011 et 2015, elle a chuté de 1,71 % entre 2015 et 2020. Certes, ce n’est pas un cas isolé dans la région. La Bourgogne-Franche-Comté est la première région métropolitaine à perdre des habitants. Elle recule de 0,1% par an depuis six ans alors la France métropolitaine croit de 0,3 % par an. Les jeunes quittent ces territoires, même si dans la région c’est moins marqué en Côte-d’Or et dans le Doubs, grâce à Dijon et Besançon, cités attractives. Dijon Métropole a gagné plus de 6 000 habitants en six ans et le Grand Besançon près de 4 000. Auparavant, le solde naturel limitait les effets du solde migratoire négatif. Ce n’est plus le cas.

Le pays de Montbéliard a perdu 828 habitants en 6 ans. Et Belfort est la ville qui a la baisse la plus importante (lire notre article), suivie de Nevers, rappelait l’Insee en fin d’année 2022. Il est vrai que quelques cités, comme Montbéliard, gagnent des habitants. Mais c’est un épiphénomène. Auparavant, les communes péri-urbaines gagnaient aussi des habitants, c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui. Il y a quelques années, l’Insee avait modélisé des projections (à partir des tendances passées) de la démographie du nord Franche-Comté. Et aujourd’hui, la courbe suit son hypothèse basse. Elle est même légèrement en-dessous. Si on poursuit sur cette dynamique, le nord Franche-Comté comptera 290 000 habitants en 2030.



La vision globale du territoire est inquiétante observe un analyste avisé de la région. « Ce n’est pas la création de logements qui augmente le solde migratoire, c’est l’emploi », raille cette même source, qui souhaite conserver l’anonymat et qui dénonce une logique communale de la démographie à défaut d’une réflexion d’envergure. « Il y a un problème d’attractivité », convient Christophe Basso. Un réalité qui n’est pas spécifique au Territoire de Belfort, ni au nord Franche-Comté. Elle l’est aussi dans la Nièvre. On répond que la dynamique enclenchée autour de l’hydrogène doit aussi rendre attractif le territoire, avec la venue de grandes entreprises à l’instar de McPhy. À l’inverse, rappelons que le territoire a perdu des milliers d’emplois ces dernières années dans les plans de licenciements de General Electric ou encore dans la baisse des effectifs de Stellantis à Sochaux, passés de près de 12 000 en 2010 à 6 000 en 2022. Et l’industrie pèse pour un quart des emplois dans ce territoire, souvent qualifié de « sous-tertiarisé », comme le décrivait le géographe Laurent Chalard dans nos colonnes l’an passé (lire notre article). De manière générale, on a observé ces dernières années un recul de l’emploi (lire notre article).

Mais avant d’attirer des gens, il faut aussi réussir à conserver ses habitants observe Christophe Basso ; le déficit de jeunes femmes, un peu plus marqué que dans la région pour les 20-24 ans, en témoigne. Cette dynamique démographique pose des questions autour de la valeur des biens immobiliers, de la mise en place de politiques publiques. Plusieurs centaines de lois font référence à la population légale et à ses seuils. Y a-t-il une urgence démographique ? Dans tous les cas, les dynamiques migratoires et du solde naturel sont loin d’être favorables. Et les raisons sont multi-factorielles. Appréhender ce sujet à l’échelle du nord Franche-Comté permettait aussi de se prémunir du mirage des migrations internes au territoire, satisfaisant à l’échelle d’une commune, mais loin de répondre aux réels problèmes du territoire. Qui sont devenus structurels.