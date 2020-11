La plateforme emploi90.fr poursuit sa montée en puissance

Et les effets de la crise se font déjà sentir. On enregistre, entre juillet 2020 et décembre 2019, une hausse de 9,9 % des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dans le département, alors que leur nombre diminuait régulièrement depuis 2015. 4 428 foyers sont bénéficiaires de cette aide dans le département. « Le Département les accompagne et leur permet, grâce à ce site internet, de se raccrocher au monde de l’entreprise. Je suis convaincu qu’emplois90.fr va monter en puissance », estime Florian Bouquet.

La plateforme est une réponse à la crise sanitaire et économique, visant à faciliter la mise en relation des entreprises avec les demandeurs d’emplois. Emploi90.fr « agrège la majorité des offres d’emploi au niveau national et local. Ces offres sont diffusées sur plus de 400 sites habituels de recherche d’emploi (Monster, Indeed, Régiojob, Pôle Emploi, cabinet de recrutement, agences d’intérim…) », détaille le Département. Les entreprises peuvent également déposer directement leurs annonces et consulter les CV des demandeurs d’emplois inscrits. Un outil de « matching » a été installé. « Cette fonctionnalité permet, grâce à des mots-clés, de sélectionner les offres en lien avec les compétences du candidat, se félicite le conseil départemental. L’outil se veut simple d’utilisation car il suffit de scanner ou prendre en photo son CV pour voir immédiatement les offres correspondantes. »