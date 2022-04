La Necronomi’Con, une convention pas réservée qu’aux geeks !

Pour Augustin Gomet, président de l’association Jura Geek, ouvrir l’univers du jeu vidéo au maximum de gens est aussi un enjeu important. Entre la Mega Drive et les bornes d’arcades, il veut accueillir les familles « dans le contexte le plus sain possible, avec des jeux qui sont tous publics ». Le passionné veut créer un lien intergénérationnel et casser les stéréotypes du geek « boutonneux à lunettes ». Le dimanche, la journée la plus familiale, est souvent plus propice à faire découvrir cet univers avec parfois « des personnes âgées, qui sont un peu perdues, mais qu’on aide à apprendre ».

Le numérique et les jeux vidéo sont loin d’être les seules activités dans le complexe de la Necronomi’Con. Vêtements, peluches, mais aussi produits artisanaux se retrouvent le long des allées. On peut apercevoir des kirigamis, cet art japonais de découpage du papier, ou encore des tableaux de fan arts. Julien Chantôme, co-fondateur de la boutique Alphonsine qui fait des sculptures en bois, explique que leurs productions « s’inspirent de cette culture geek ». Il continue : « La culture geek est déjà assez mainstream, assez connue : tout le monde connaît Star Wars ou Seigneur des anneaux. » Ces décorations vintages intéressent surtout les trentenaires, qui ont acheté leur premier appartement ou maison.

Pour continuer d’attirer un public diversifié, la convention soigne notamment chaque année ses têtes d’affiche. Pour cette 4e édition, elle a la chance de recevoir Guillaume Briat et Nicolas Gabion, des acteurs de la série à succès Kaamelott. Diversifier, certes, mais il faut aussi rendre plus accessible. Comment ? « Déjà, pousser les murs », sourit Élodie Cayot. Avant d’ajouter : « Faire plus d’animations et peut-être intervenir dans des écoles parce que le geek touche à plein de choses. » « Ouais, c’est pas faux ! » conclurait sans aucun doute Perceval.