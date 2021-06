La matinale de France bleu Belfort-Montbéliard visible sur France 3 Franche-Comté

L’émission assume l’aspect « originel » de la radio en lui ajoutant « une couche visuelle », détaille Patrice Schumacher. Des images viennent illustrer les propos radiophoniques, que ce soient les informations, la météo, le point trafic ou la musique, sur laquelle on diffuse des images des sites emblématiques du territoire, filmés avec un drone. « L’ADN reste le même », garantit Stéphane Vallée : bonne humeur ; informations ; info service ; jeux… « Un gros boulot est assuré par l’éditeur visuel », confie Nicolas Wilhelm, actuel rédacteur en chef de France bleu Belfort-Montbéliard. Un important travail de documentation, avec les images de France 3, est mené en amont pour illustrer les sujets du journal et l’ensemble de la grille. « C’est vraiment sympa, apprécie le journaliste. On est dans les coulisses de la radio. » L’un des enjeux est notamment d’apprendre à regarder la caméra.



Le studio a été totalement refait, pour passer à la télévision. Il est doté de 8 caméras, dont une cadrée sur chaque intervenant, qui se déclenche automatiquement dès que la personne se met à parler. « En termes de volume de diffusion, c’est un plus pour la radio », apprécie le directeur, qui imagine accroître son audience. France bleu Belfort-Montbéliard compte aujourd’hui 18 000 auditeurs chaque jour. L’équipe a été formée pendant plusieurs jours, à l’institut national de l’audiovisuel (INA) note Nicolas Wilhelm et plusieurs mises en situation ont été menées la semaine dernière, avant la grande première, ce mardi matin. La matinale (retrouvez ici son programme) est animée par deux journalistes, Sixtine Lys et Émilie Pou, et deux animateurs, Théo Martin et Stéphane Veaux. « Regardez ceux que vous écoutez », invite la présentation de ce nouveau format. Une belle promesse.