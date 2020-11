La famille d’Alexia réclame une peine « à la hauteur de nos souffrances, Daval prêt à « payer »

Jeudi, ce dernier avait reconnu pour la première fois avoir sciemment « donné la mort » à son épouse en l’étranglant à l’issue, selon lui, d’une violente dispute. Autre moment fort de cette journée: les images de la bouleversante confrontation entre les Fouillot et Jonathann Daval, le 7 décembre 2018, projetées devant la cour. Avant cette confrontation, au terme d’un énième revirement, Jonathann était revenu sur ses premiers aveux, accusant même son beau-frère Grégory Gay d’être le meurtrier. Mais dans le huis clos du cabinet de la juge d’instruction, Isabelle Fouillot avait trouvé les mots justes pour le faire craquer. « On te pardonnera (…) T’as pas tout perdu. Ce que je comprends pas c’est pourquoi on en est arrivé là ? Explique-moi s’il te plaît ? (…) C’est quoi le déclencheur? », l’avait-elle exhorté.

Jonathann avait alors cédé et avoué pour la seconde fois avoir tué Alexia, même s’il prétendait alors que ce n’était pas intentionnel. Survient ensuite cette scène bouleversante: il se met à genoux devant sa belle-mère, elle s’approche, lui prend les mains, il se relève et ils se prennent dans les bras, en larmes. Des images que Jonathann Daval n’a pas voulu revoir vendredi, détournant le regard.

À la barre, la mère de Jonathann Daval, Martine Henry, a elle jugé que son fils s’était « libéré de quelque chose (…) depuis qu’il voit une psychologue ». « Il est mieux, il est plus serein. » Le procès, qui devait s’achever vendredi, a pris un important retard. L’avocat général devrait prononcer samedi matin son réquisitoire, avant que la défense ne plaide et que l’accusé n’ait le dernier mot. Le verdict est désormais attendu samedi en fin de journée.