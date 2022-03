La CGT gagne son procès contre PSA sur les primes de nuit

La CGT a alerté, ce vendredi 18 mars, sur une décision prise par la cour d’appel à Versailles le 3 mars dernier, en faveur des salariés de PSA au niveau national. En cause : une erreur salariale a été commise concernant les heures majorées pour les équipes de fin de semaine des différents sites PSA,dont celui de Sochaux. L’initiative de ce procès vient de la fédération nationale des travailleurs de la métallurgie et de 9 syndicats CGT sur les différents sites français. « On ne pouvait pas laisser passer ça », expose Frank Plain, délégué syndical CGT. « Surtout lorsqu’on sait que l’inflation est de 4% et que nous avons été augmenté seulement de 40 euros alors que l’entreprise a réalisé des bénéfices immenses cette année », se désole le délégué syndical.

Selon la décision rendue par la cour d’appel à Versailles, les heures de nuit n’ont pas été payées selon le bon calcul et la majoration appliquée est nettement inférieure à ce qu’elle devrait être. « Les salariés de VSD (vendredi-samedi-dimanche) de 2017 à 2020 et les salariés SD (samedi-dimanche) ont perdu entre 50 et 150 euros par mois, entre 950 et 1 950 euros par an », expose Franck Plain. Cela est dû à un accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de fin de semaine qui a été signé le 5 juillet 2005. Et qui n’a pas été appliqué correctement. « En clair, lorsqu’on travaille le dimanche de nuit, les heures majorées selon nos conventions (soit 18%) devraient encore être majorées de 50 %. Cela n’a pas été le cas.»