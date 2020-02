Kem fait le guide dans la programmation de GeNeRiQ [vidéos]

Kem invite à s’arrêter au Moloco, pour la soirée métal – la seule du festival dans l’ensemble des villes (au Moloco, dès 19h. À partir de 14,5 euros). Elle est construite autour du Français Alcest, plus proche de l’univers de The Cure que du métal note le programmateur. Comme d’autres groupes, Alcest est déjà reconnu à l’étranger ; en France, il monte. « Nul n’est prophète en son pays », sourit Kem. Avec lui, Birds in row, un groupe originaire de Laval, et Kaelan Mikla. Les Islandais proposent de l’indie rock, dark wave, avec trois filles sur scène. « Il y a un côté sombre, mais c’est très mélodique », assure Kem. « Ce sont des groupes assez différents de la scène métale et c’est cela qui nous intéresse à GeNeRiQ, remarque Kem. Ils peuvent s’inclure dans un programmation plus généraliste. »