Jura : prison ferme pour un incendiaire en conflit avec son fils pompier volontaire

Cet homme âgé de 54 ans, maintenu en détention, avait admis lors de sa garde à vue avoir allumé avec son briquet un incendie le 17 août à Champagnole, qui avait détruit 400 m2 de végétation avant d’être circonscrit par les pompiers à quelques mètres d’une citerne de gaz remplie à 80% et d’un entrepôt contenant 450 tonnes d’engrais.

Interrogé sur les motifs de son passage à l’acte, il avait évoqué un « conflit avec son fils, sapeur-pompier volontaire » et reconnu « qu’il avait pu allumer cet incendie du fait de la rancoeur que cette situation faisait naître en lui », avait indiqué le procureur de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Il avait été interpellé par les gendarmes grâce aux témoignages de plusieurs personnes qui avaient aperçu « un véhicule rouge qui avait quitté les lieux précipitamment au départ du feu ».

Le véhicule et son conducteur avaient ensuite été repéré par les militaires. Le quinquagénaire, socialement et économiquement bien inséré, avait déjà été condamné en 2011 pour conduite en état d’ivresse. Début août, plus de 1.000 hectares de forêts avaient par ailleurs été réduits en cendres dans le sud-est du Jura, en une semaine, par des incendies à « l’envergure inédite », selon les autorités.