Jean Botti : « Poursuivre le rêve de l’aviation électrique »

J’ai été à Airbus Group de 2006 à 2016, où j’ai notamment développé le programme E-Fan, un avion tout électrique. Nous sommes les premiers à avoir fait un vol au-dessus de la Manche avec un avion électrique, le 10 juillet 2015, avec Didier Eystene (vidéo ci-dessous). En 2016, je suis nommé n°2 de Philips (directeur général délégué innovation et stratégie, NDLR). Quand j’ai vu qu’Airbus abandonnait le programme E-Fan (en 2017, NDLR), j’ai décidé de me relancer dans l’aventure et de créer une société qui poursuit le rêve de l’aviation électrique. Je veux remettre la France là où elle doit être, dans son leadership. Je n’ai jamais accepté que l’on abandonne l’E-Fan. Notre équipe compte une quinzaine de personnes et le réseau de fournisseurs de l’E-Fan continue avec nous. L’ancien pilote d’essai du Rafale, Éric Gérard, retraité de chez Dassault, est aussi avec nous.