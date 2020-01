Il relit l’histoire de l’Algérie en regardant la taille des populations

Laurent Heyberger a ensuite étudié la famine de 1867-1868. « Elle est plus importante que la famine la plus importante de l’histoire moderne française (1693-1694), qui a tué entre 10 et 15 % de la population du royaume », assure l’historien. Concernant la famine algérienne, les estimations les plus optimistes parle de 10 à 15 % de la population qui disparait pendant ces deux années, contre 19 à 24 % pour les analyses les plus pessimistes. On estime entre 500 000 et un million le nombre de personnes mortes à cause de cette crise. « À titre de comparaison, la famine indienne de 1976-1979 a entrainé la mort de 3 à 4 % de la population », note l’historien. Que révèle les données morphologiques sur cette crise, alors que la population indigène et les Européens ne disposent pas des mêmes ressources économiques et sociales. Laurent Heyberger observe que pour les enfants indigènes nés en 1867-1868, la taille adulte moyenne a bondi de 0,6 cm par rapport aux années précédentes. Il y a moins de personnes, donc ceux qui restent disposent de plus de ressources alimentaires. Les effets sélectifs sont supérieurs aux effets nutritionnels, liés à la moins bonne qualité de la nourriture, qui aurait dû entraîner une baisse de la taille moyenne de la population. À l’inverse, « les populations européennes et juives, qui selon l’historiographie seraient épargnées par la famine, accusent une perte de 0,5 cm », analyse l’historien. Conclusion : les citoyens étudiés, nourrissons lors de la famine, ont moins bien mangé à cette période, ce qui entraîne une baisse de la taille moyenne à l’âge adulte, car c’est entre 0 et 3 ans que l’on grandit le plus. La famine a donc affecté les deux populations, mais pas de la même manière. L’historien reprend le concept de « crise des droits à l’échange », de l’Indien Amartya Sen, pour analyser ce phénomène.