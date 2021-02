HyLES : la technologie de l’hydrogène au chevet de l’autonomie des îles

« La problématique de ces territoires, c’est qu’une grosse partie de l’énergie électrique est produite notamment à partir de sources polluantes, comme le charbon ou le pétrole », observe Robin Roche. Un autre problème se pose : le coût. En Corse, par exemple, le prix du MWh est cinq fois plus élevé qu’en métropole. Enfin, qui dit énergie fossile pour produire de l’électricité sous-entend importations. Il y a donc un problème « d’autonomie », relève le chercheur. « Ça pollue, l’énergie est chère et il faut importer », résume Robin Roche. Si produire de l’électricité par l’intermédiaire de l’hydrogène en Europe est encore coûteux, son intégration dans des territoires peu ou pas interconnecté semble pertinent, car l’énergie y est déjà plus chère. L’hydrogène devient alors compétitive. Elle permet aussi d’apporter des solutions de co-génération, autour de la production de chaleur ou de froid, en fonction des besoins. En Polynésie, cette technologie peut aussi régler des problèmes de bruit, liés au fonctionnement des groupes électrogènes.

En utilisant du renouvelable, il faut anticiper des capacités de stockage, surtout que dans ces zones ensoleillées, on pourra produire plus que de besoin. Pour stocker, on peut construire des barrages, mais ce n’est pas le plus intuitif sur une île car il n’y a pas toujours de reliefs ; dans les trois territoires d’étude, les reliefs existent, mais les installations de stockage hydroélectriques sont complexes, longues à installer et non pas sans conséquences sur les écosystèmes. L’autre option est de se tourner vers l’hydrogène. Si le chercheur n’évoque pas la possibilité des batteries, c’est qu’elles ne sont pas adaptées à un stockage de grande quantité d’énergie sur de longues durées. L’intérêt de stocker à l’échelle d’une saison permet aussi de faire face aux variations de production et de consommation, lié à l’afflux de touristes par exemple.