Hydrogène : la médaille de l’innovation pour Daniel Hissel

« C’est une récompense à titre personnel, mais elle souligne aussi la qualité du travail collectif depuis 20 ans à Belfort », insiste Daniel Hissel, modeste, professeur à l’université de Franche-Comté. Il est l’un des quatre lauréats de la médaille de l’innovation 2020 du centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’une des plus hautes distinctions scientifiques en France. Daniel Hissel est membre de l’institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique – sciences et technologies (Femto-ST). Il est responsable de l’équipe Sharpac, du département énergie, qui est notamment intégrée au FC Lab (plateforme pile à combustible), une fédération de recherches à Belfort, installée au Techn’Hom, qui regroupe des équipes de l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), de l’université de Franche-Comté ou encore de l’université de Lyon 1. « Cette Fédération de Recherche regroupe la totalité des équipes de recherche de Franche-Comté dans le domaine des systèmes pile à combustible », rappelle le site Web du FC Lab.