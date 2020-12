Hydrogène : la longue histoire des piles à combustibles [long format]

L’intérêt bondit en France à la fin des années 1950. À l’aube de la Ve République. On crée la délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST). L’électrochimie atteint aussi un statut dans l’univers scientifique, alors qu’elle était encore vu comme un « parent pauvre », note l’historien. Et c’est sans compter, non plus, « sur le complexe du retard », dixit Nicolas Simoncini, qui enivre la France. On veut incarner une troisième voie, entre les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique. On investit et on structure.

L’arrivée de la DGRST va bousculer le quotidien des laboratoires. Cette institution va organiser et orienter les recherches scientifiques. Les laboratoires financés vont avoir des techniciens. De nombreuses applications sont imaginées : GDF explore une pile à gaz à haute température pour une production locale d’électricité ; d’autres travaillent sur la signalisation et le balisage des aéroports ; on regarde des applications militaires pour avoir de l’énergie en opération. Des entreprises comme Alsthom, la compagnie française Thomson-Houston, Saint-Gobain ou encore Pechiney se penchent sur la question. D’importants crédits sont dirigés vers ces recherches. Voire, à certaines périodes, la majorité des crédits dédiés aux recherches sur la conversion d’énergie.