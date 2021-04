Hérimoncourt : Welp, spécialisé dans les véhicules blindés, s’installe sur l’ancien site PSA

Pour des raisons stratégiques de centralisation de son activité recyclage à Vesoul, PSA avait annoncé, en janvier 2019, qu’elle quittait Hérimoncourt, berceau de PSA, et qu’elle se débarrassait de ce site de 9 ha (notre article). L’annonce avait secoué le pays de Montbéliard. Et ce sont aussi pour des raisons stratégiques que le groupe Allemand Welp confirme son implantation dans les halls 48 et 49, qui seront réaménagés, de cet ancien site PSA précise Patrice Aubin, représentant du groupe en France, joint par téléphone, confirmant ainsi une information de L’Est Républicain. « C’est une très bonne nouvelle pour notre territoire et l’emploi, ainsi que pour la ville d’Hérimoncourt », se réjouit de son côté Frédéric Barbier, député La République en Marche (LREM), dans un communiqué. Cette confirmation entérine deux ans de travail pour faire venir l’équipementier.

« Welp est un groupe allemand spécialisé dans les véhicules civils blindés pour les forces de l’ordre », détaille le représentant. Il renforce les véhicules (vitres, portes, protection incendie), sur des véhicules neufs ou déjà en service. Welp revendique aussi des système de protection de très haute technologie. Le groupe travaille pour de nombreux chefs d’État, de gouvernement ou de royauté en Europe, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Le groupe collabore aussi pour l’Otan ou l’ONU. « Nous livrons dans le monde entier, précise-t-il, avant de sourire : Sauf en France. » C’est l’un des enjeux de cette implantation : équiper les forces de l’ordre françaises. Le groupe cherche aussi à se rapprocher de Stellantis, qui fournit des véhicules à la police nationale et à la gendarmerie, comme les 5008 qui les équipent depuis l’automne (notre article). Frédéric Barbier a justement mis en relation l’entreprise et le ministère de l’Intérieur « afin [que Welp] puisse répondre aux différents appels d’offre de l’État visant à renforcer la protection de nos forces de l’ordre en interventions ».