Hérimoncourt : le spécialiste des véhicules blindés Welp débute son activité fin 2022

Le site dispose d’une superficie de près de 9 hectares. Les archives de Terres-Blanches, qui accueillent l’histoire de l’aventure Peugeot, occupe 30 000 m2. Près du stade Charles-Prudat, la municipalité d’Hérimoncourt va racheter 10 000 m2 à Stellantis rappelle Marie-France Bottarlini-Caputo, la maire. Elle veut y construire un Ehpad. C’est le projet le plus avancé. À l’opposé du site, les choses sont plus floues. Des visites ont été réalisées le 8 octobre. On évoque un Colruyt, qui a contacté la mairie et a visité le site, mais Marie-France Bottarlini-Caputo invite à la vigilance vis-à-vis de la supérette locale. Une école de production autour du bois est aussi envisagée dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, publié en mai 2021 par le Gouvernement, pour soutenir le déploiement des écoles de production. Mais c’est bien Stellantis le propriétaire du terrain ; il aura donc le dernier mot. Le futur est « encore flou », confie Marie-France Bottarlini. Sur l’école de production, « nous n’avons pas eu une écoute attentive [de la part de Stellantis] », regrette la maire d’Hérimoncourt, qui apprécie l’arrivée de Welp. « C’est un groupe au savoir-faire mondial », relève-t-elle. Un dernier projet est aussi envisagé, avec le lycée professionnel de Valdoie, autour de maraichage hors-sol.